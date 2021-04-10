Полицейские в Хельсинки задержали 20 человек в ходе незаконной акции

Хельсинки, 10 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, активно выступавших против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Представители пресс-службы городской полиции заявили, что в ходе несогласованного мероприятия были задержаны 20 человек. Нарушителей ждет штраф за сопротивление полиции. Также денежное наказание коснется и водителей автомобилей, нарушивших правила во время акции.

По информации полиции, мероприятия стали продолжением протестов, которые прошли 20 марта в финской столице. Организаторами акции выступили те же люди, что и на прошлых. В отношении 46 человек сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Часть из них уже оштрафована.

Правительство Финляндии в начале марта объявило о введении локдауна из-за ухудшения ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.