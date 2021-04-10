Автоэксперты объяснили растущий спрос на машины ушедших из России концернов

Москва, 10 апреля. Модельный ряд представленных в РФ авто сократился за пять лет. Однако многие из «покинувших» российский рынок машин до сих пор пользуются большой популярностью.

Если в 2014 году на отечественном рынке официально было представлено 442 модели, то в настоящее время ассортимент снизился до 329 наименований, сообщает «Российская газета».

Но машины, которые официально в РФ больше не поставляются, до сих пор можно приобрести на рынке авто с пробегом. К примеру, после ухода из России Ford, Opel и Chevrolet, многие автомобилисты покупали и до сих пор пользуются этими брендами, отметил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Высокий спрос на ушедшие с рынка автомобили обусловлен их соответствием потребностям и финансовым возможностям клиентов. Для потребителей автомобилей с пробегом нет высокой разницы — выпускает компания сейчас эту модель или нет, заявил директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов. По его словам, решающим фактором выступает доступность сервисного обслуживания и запчастей.

О том, что продажи подержанных автомобилей растут в России, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». По оценкам экспертов, продажи б/у машин в марте оказались на 10,4% выше, чем в том же месяце 2020 года.