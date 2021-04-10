Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Наука

Названы возможные предшественники живых организмов на Земле

Названы возможные предшественники живых организмов на Земле

Токио, 10 апреля. Предшественниками живых организмов на Земле могли быть молекулы, похожие на ДНК, а не РНК. К такому выводу пришли ученые Нагойского университета в Японии.

Результаты своей работы они описали в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications. По предположению исследователей, до появления первой живой клетки существовал мир пре-РНК, основанный на ксенонуклеиновых кислотах (XNA).

Цепи ксенонуклеиновых кислот стабильны. Они могут связываться с белками. К тому некоторые такие цепи выполняют ферментативные функции подобно рибозимам. Специалисты синтезировали фрагменты алифатической нуклеиновой кислоты L-треонинола (L-aTNA).

Исследователи под руководством специалистов из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка в Германии нашли самую древнюю в мире человеческую ДНК. Находка сделана в Чехии. Она принадлежит женщине, проживавшей около 45 тыс. лет назад.

Новости партнеров