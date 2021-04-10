Названы возможные предшественники живых организмов на Земле

Токио, 10 апреля. Предшественниками живых организмов на Земле могли быть молекулы, похожие на ДНК, а не РНК. К такому выводу пришли ученые Нагойского университета в Японии.

Результаты своей работы они описали в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications. По предположению исследователей, до появления первой живой клетки существовал мир пре-РНК, основанный на ксенонуклеиновых кислотах (XNA).

Цепи ксенонуклеиновых кислот стабильны. Они могут связываться с белками. К тому некоторые такие цепи выполняют ферментативные функции подобно рибозимам. Специалисты синтезировали фрагменты алифатической нуклеиновой кислоты L-треонинола (L-aTNA).

Исследователи под руководством специалистов из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка в Германии нашли самую древнюю в мире человеческую ДНК. Находка сделана в Чехии. Она принадлежит женщине, проживавшей около 45 тыс. лет назад.