Коронавирусом в США заразились еще более 82,6 тысяч человек

Вашингтон, 10 апреля. Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах за последние сутки увеличилось еще на 82 698 человек, заявили в университете Джонса Хопкинса.

Американские медики также зарегистрировали 958 смертей от COVID-19. Специалисты университета Джонса Хопкинса сообщили об этом после того, как просуммировали данные, предоставленные федеральными и местными властями, а также информацию из СМИ и прочих открытых источников.

Рекордное число заболевших коронавирусом в США было зафиксировано в январе текущего года. Тогда SARS-CoV-2 выявили у более чем 299 тыс. граждан. Также в начале 2021 года в стране зарегистрировали максимум летальных исходов — тогда из-за COVID-19 за сутки скончалось более 4,3 тыс. человек.

Работа сразу двух центров массовой вакцинации жителей Соединенных Штатов приостановлена. Причиной названо выявление побочных реакций после применения препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson.