Туристка скончалась после падения автомобиля с серпантина в Дагестане

Махачкала, 10 апреля. Водитель УАЗ потерял управление на сложном участке горной дороги. В результате машина упала в обрыв, что привело к гибели девушки.

Туристы из Ростовской области и Краснодарского края решили полюбоваться горными красотами Дагестана и наняли местного водителя для поездки по серпантинам в Гунибском районе. Однако на опасном участке пути мужчина, сидевший за рулем УАЗ, потерял управление, после чего машина упала с обрыва.

В результате трагедии погибла 24-летняя жительница Краснодарского края. Водитель и еще трое туристов были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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