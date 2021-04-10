Грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае

Пермь, 10 апреля. Авария с участием грузового поезда произошла на перегоне Яйва — Березники — Сортировочная. На этом участке с путей сошел локомотив и девять порожних вагонов.

В результате случившегося было повреждено железнодорожное полотно, рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. Никто не погиб и не получил серьезных травм из-за аварии.

Специалисты решили направить в объезд все пригородные поезда. Сейчас сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия, опрашивают работников.

Аналогичное ДТП случилось в Челябинской области. Там прокуратура начала проверку после схода поезда. Следователи уточняют, были ли соблюдены все правила безопасности, сообщил ФАН.