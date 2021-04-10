Начался сбор урожая арктических огурцов в заполярном Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 10 апреля. Комбинат «Солнышко» в НАО приступил к сбору урожая арктических огурцов и новогвинейских бальзаминов.

Выращивание томатов, перца, различной зелени и цветов продолжается в Ненецком автономном округе. Огурцы, прозванные арктическими, а также экзотические новогвинейские бальзамины произрастают в теплицах комбината «Солнышко» в городе Нарьян-Мар. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые теплицы в городе появились в середине 1990-х годов. В то время строительство связывалось с необходимостью поставок овощей в школы и детские сады. Первый урожай был собран в 1994 году. Тогда в приоритете находились огурцы и помидоры, которых вырастили 183 тонны. Однако теперь в комбинате фиксируется меньшая урожайность по причине небольшого размера территории «Солнышка».

Начальница комбината Галина Федоровна Чебыкина отмечает, что на территории комплекса выращиваются также различные виды цветов. Но предприятию приходится бороться за свое существование.

«Мы получаем субсидии — 46 рублей за килограмм овощей, для нас это существенно. Наше предприятие ведь убыточное. Дания, Норвегия получают большие финансовые вливания, чтобы существовать, поэтому там современные технологии. Чтобы нам такое построить — огромные суммы нужны», — отмечает Галина Федоровна.

Агроном Людмила Антонова поделилась с ФАН информацией о том, как в Крыму используется оригинальная методика выращивания томатов в теплице.