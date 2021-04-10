Китайский авианосец «Ляонин» провел военно-морские учения у берегов Тайваня

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об американских учениях в Южно-Китайском море на фоне продолжающегося спора между Филиппинами и Китаем за острова Спратли, военных маневрах НОАК возле берегов Тайваня, ухудшении отношений между Пекином и Токио, подготовке первой личной встречи лидеров Quad и борьбе с терроризмом в Индонезии и Таиланде.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Первая личная встреча лидеров США, Японии, Австралии и Индии в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) может пройти в кулуарах саммита G7, который пройдет 11-13 июня в Великобритании.

Хотя Индия и Австралия не являются членами семерки, они вместе с Южной Кореей были приглашены на саммит в качестве специальных гостей.

Организацией встречи активно занимается Япония. Для этого премьер-министр Есихидэ Суга планирует посетить США в середине апреля, а во второй половине месяца отправиться в Индию, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области морской безопасности и развития инфраструктуры.

Quad стремится к более тесному взаимодействию между четырьмя странами, а также рассчитывает привлечь других азиатских и европейских игроков для противодействия растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Japan will call for the first in-person meeting of #Quad leaders to be held on the sidelines of the G7 summit in the U.K. in June, as the group pursues greater cooperation to counter China's growing clout in the Indo-Pacific. (via @NikkeiAsia)https://t.co/Uiu81bzGjv — Sasakawa USA (@SasakawaUSA) April 8, 2021

Южно-Китайское море

4 апреля авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море через Малаккский пролив. Спустя два дня американцы провели совместные военные учения на море с Королевскими ВВС Малайзии. 9 апреля американская АУГ приняла участие в еще одних маневрах вместе с дежурной десантной группой военно-морского флота США во главе с УДК USS Makin Island.

Учения на море проводились с целью отработать интеграцию военно-морских сил и координацию операций в международных водах «в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

5 апреля Вьетнам также отправил свой фрегат 016 Quang Trung с противолодочным вертолетом Ка-28 проводить боевые учения у острова Спратли в спорных водах Южно-Китайского моря. В это же время отряд из трех китайских военных кораблей был замечен в северной части ЮКМ.

Рост активности в разных частях Южно-Китайского моря происходит на фоне обострения спора между Филиппинами и Китаем после того, как свыше 200 китайских судов, предположительно укомплектованных морскими ополченцами, были замечены у рифа Джулиана Фелипе (риф Уитсан) в 175 морских милях к западу от острова Палаван в исключительной экономической зоне Манилы.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Китай стремится занять еще больше районов в Южно-Китайском море, и призвал Пекин немедленно вывести свои суда из спорных вод возле нескольких рифов архипелага Спратли.

WATCH: A rare word war between Defense Secretary Delfin Lorenzana and the Chinese embassy in Manila erupts Sunday, April 4. Chinese ships are still in Julian Felipe Reef despite repeated calls by Manila for Beijing to respect its sovereignty.



READ: https://t.co/57EKupdoqN pic.twitter.com/kBhhmMfEtH — Rappler (@rapplerdotcom) April 5, 2021

Пекин ответил, что это его традиционные рыболовные угодья и часть китайских островов Наньша. В свою очередь МИД Филиппин с понедельника начал ежедневно подавать дипломатический протест в отношении действий КНР.

Главный юрисконсульт филиппинского президента Сальвадор Панело предупредил, что вторжение Китая может спровоцировать «нежелательные боевые действия, которые обе страны предпочли бы не вести». Но сам лидер Филиппин Родриго Дутерте призвал к мирному разрешению ситуации и заверил, что разногласия в ЮКМ не будут препятствовать дружеским отношениям и сотрудничеству в вопросах вакцинации и восстановления экономики.

8 апреля во время телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин выразили «совместную озабоченность» по поводу скопления китайских судов в Южно-Китайском море. Штаты также подтвердили, что выполнят свои обязательства в рамках американо-филиппинского договора о взаимной обороне в случае агрессии со стороны Пекина в ЮКМ.

NEWS UPDATE. SFA Locsin and US Secretary of State Antony Blinken discuss shared concerns over the massing of China’s maritime militia in the South China Sea, including Julian Felipe Reef during a conversation earlier today. | via @sofiatomacruz pic.twitter.com/ICH0ABoKCi — Rappler (@rapplerdotcom) April 9, 2021

В тот же день корабль Береговой охраны Китая CCG 5101 и два ракетных катера проекта 022 не дали филиппинскому гражданскому судну приблизиться ко Второй отмели Томаса (также отмель Аюнгин) в 168 морских милях от побережья острова Палаван в пределах ИЭЗ Манилы.

На борту выдворенного судна находились журналисты филиппинское новостного агентства ABS-CBN, которые готовили репортаж о текущем противостоянии в спорных водах Южно-Китайского моря.

Инцидент произошел недалеко от рифа Мисчиф, который является самым большим из семи искусственных островов Китая на архипелаге Спратли. Он также входит в тройку самых милитаризированных объектов, с трехкилометровой взлетно-посадочной полосой, ангарами для боевых самолетов и радиолокационными станциями.

#OSINT #SouthChinaSea #ChineseNavy #SpratlyIslands 08-04-2021, a boat with a reporter from the Philippines was chased away near Second Thomas Shoal by 2x Type 022 Houbei class missile boats and Chinese coastguard vessel 5101. I could not locate the Philippines boat. pic.twitter.com/i5jbF8Z2DT — OSINT-1 (@OSINT_1) April 9, 2021

Индонезия

В Индонезии отряд полиции по борьбе с терроризмом Densus 88 объявил в розыск троих жителей Джакарты по подозрению в подготовке терактов.

По данным полиции, Ариф Рахман Хаким, Нуваль Фариси и Юсуф Искандар, известный как Джерри, являются членами запрещенной организации, название которой пока не разглашается. В марте в Джакарте, Бекаси и Тангеранге были задержаны еще четыре человека этой же группы, которые признались, что готовили взрывы офисов и заправочных станций, принадлежащих китайским бизнесменам.

В Индонезии продолжаются рейды и спецоперации по выявлению террористических сетей после атаки двух террористов смертников в Макасаре и нападения на штаб-квартиру Национальной полиции в Джакарте. При этом антикитайские протесты и угроза терактов в отношении китайцев считаются одной из наиболее чувствительных для социальной стабильности в стране.

Таиланд

6 апреля в провинции Паттани на юге Таиланда произошло вооруженное столкновение между правоохранителями и неизвестной экстремистской группировкой. Около семи часов вечера боевики напали из засады на проезжающий по трассе полицейский патруль. В ходе перестрелки под перекрестный огонь попал гражданский автомобиль, в котором позже был найден мертвым священнослужитель местной мечети Ромли Ванго.

Ровно в это же время в соседней провинции Наратхиват боевики бросили бомбу на территорию оперативной базы 5-й роты морской пехоты. В результате взрыва никто не пострадал.

Нападения на юге Таиланде, где проживают преимущественно малайцы-мусульмане, не прекращаются, несмотря на формальное перемирие и продолжающиеся переговоры между правительством и сепаратистскими группировками, крупнейшей из которых является «Национальный революционный фронт» (BRN). В последнее время атаками отметились главным образом салафиты из очень закрытой группы «Рунда Кумпулан Кечил» (Малые патрульные подразделения, РКК), которые прошли спецподготовку на территории Индонезии.

PATTANI: A muslim cleric was caught in the crossfire and killed during a clash between insurgents and police in Khok Pho district on Tuesday night, police said. #BangkokPost #Thailand https://t.co/2DwtIlrTyk — Bangkok Post (@BangkokPostNews) April 7, 2021

Тайвань

3 апреля авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» прошла через пролив Мияко, отделяющий Японию от Тайваня для проведения запланированных военно-морских учений восточнее мятежного острова. В это же время китайские военные самолеты провели несколько операций южнее Тайваня, неоднократно входя в опознавательную зону тайваньской ПВО.

Таким образом Пекин наглядно показал, что может блокировать остров со всех направлений, лишив его тем самым возможной поддержки со стороны внешних сил — прежде всего США и Японии.

ВМС НОАК сообщили, что отныне подобные учения будут проводиться на регулярной основе и в будущем в них могут задействовать также второй китайский авианосец «Шаньдун» и десантные корабли проекта 075 вместе с эсминцами и фрегатами.

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"China's Liaoning Carrier Strike Group Passes Through Japan’s Miyako Strait



China's ability to integrate its carriers with an increasingly advanced strike group continues to evolve, as does its blue water operations ambitions." — Global Defense Insight (@Defense_Talks) April 6, 2021

На этом фоне министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал, что Соединенные Штаты обеспокоены растущими рисками прямого военного конфликта.

«Мы готовы защищаться без каких-либо вопросов, и мы будем вести войну, если потребуется. И если нам нужно будет защищаться до самого последнего дня, мы будем защищаться», — заявил он.

Тем временем ВМС США отправили эсминец USS John S. McCain совершить «обычный» транзит через Тайваньский пролив. Это уже четвертый подобный проход американского военного корабля с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

«Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — говорится в пресс-релизе 7-го флота США.

Китай выразил протест против прохода американского эсминца на фоне возросшей военно-морской активности в регионе. Пекин считает, что подобные действия США несут «угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе».

.@USPacificFleet guided-missile destroyer, USS John S. McCain, transits the Taiwan Strait. The ship's transit demonstrates the U.S. commitment to a #FreeAndOpenIndoPacific pic.twitter.com/OHMqCAPptv — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) April 9, 2021

Государственный департамент США заявил, что администрация Байдена ослабит ограничения на контакты с тайваньскими официальными лицами, поскольку американцы намерены «противодействовать посягательствам Китая на суверенитет острова».

Новые правила «либерализируют контакты с Тайванем в соответствии с неофициальными отношениями». Американским официальным лицам будет разрешено принимать тайваньских чиновников в федеральных органах власти и встречаться с ним в правительственных учреждениях. Они также смогут посещать мероприятия в поместье Твин-Окс в Вашингтоне, которое было резиденцией посла Тайваня до того, как США официально установили дипотношения с КНР в 1979 году.

Япония

5 апреля глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И призвал Китай рассмотреть вопросы прав человека в Синьцзяне и ситуацию в Гонконге, а также прекратить вторжения в японские воды возле островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. На следующий же день в японском парламенте была создана группа для разработки закона, который позволит Токио вводить санкции за нарушения прав человека.

В ответ глава МИД КНР Ван И предостерег Японию от подобных санкций против Пекина, призвав «не следовать за странами, настроенными против Китая».

«США и Япония являются союзниками, но точно так же Китай и Япония подписали договор о мире и дружбе, поэтому Япония несет ответственность за соблюдение этого договора», — подчеркнул Ван И.

Отношения между Токио и Пекином продолжают ухудшаться на фоне растущей неопределенности в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также вокруг Тайваня. Ранее Япония избегала открыто критиковать Китай в отношении его внутренних дел и никогда не поддерживала применение санкций за нарушение прав человека, чем вызывала недовольство со стороны западных стран. Давление Вашингтона возросло накануне поездки премьер-министра Есихидэ Суги в США, которая станет первым визитом иностранного лидера с тех пор, как Байден вступил в должность президента.