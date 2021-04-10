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Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 фильмов с его участием

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Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Американский актер, музыкант, кинопродюсер Стивен Сигал 10 апреля отмечает 68-летие. Он успел сняться в более чем 50 фильмах, в некоторых из них принимал участие в качестве постановщика боевых сцен, а также был режиссером и продюсером.

Стивен Сигал родился в США, в столице штата Мичиган. С семи лет он занимался каратэ, был сильным мальчиком, умел постоять за себя и за трех своих сестер. В 15 лет Стивен встретил японского мастера айкидо Кеси Исисаки, позже стал его лучшим учеником. В 17 лет перебрался в Японию, чтобы совершенствовать свои боевые навыки. Сигал стал первым американцем, открывшим в Японии собственное додзе — школу боевых искусств. Именно увлечение айкидо стало для Стивена пропуском в мир кино.

В 1982 году Сигал получил предложение стать постановщиком боевых сцен в фильме «Вызов». Благодаря новым знакомствам молодого Стивена заметили студийные боссы. Он получает роль в боевике «Над законом» и его карьера стремительно идет в гору.

Интересные факты о Стивене Сигале

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

  • Стивен серьезно увлекался буддизмом, из-за чего ему пришлось разорвать контракты с киностудиями по причине огромного количества сцен насилия;

  • В 2005 году он выпустил первый блюзовый альбом Songs from the Crystal Cave;

  • В начале 2016 года Сигал стал гражданином Сербии, а в конце того же года по указу президента Путина получил и российское гражданство;

  • Актер занимается в России организацией боевых шоу, снимается в рекламе и планирует заняться виноделием;

  • В 2018 году Стивен получил должность специального представителя по вопросам российско-американских гуманитарных связей в российском Министерстве иностранных дел.

Топ-7 фильмов Стивена Сигала

ФАН сделал подборку самых ярких фильмов с участием американского актера.

«Над законом» (1988)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Первый фильм, где Сигал принял участие в качестве актера. Один из участников спецотряда, Нико Таскани, во время военных действий становится случайным свидетелем перевозки наркотиков агентами ЦРУ. Перед главным героем открывается вся правда войны во Вьетнаме, Лаосе. С трудом Нико удается сбежать и вернуться в Америку. Там у него начинается размеренная жизнь, он работает в полиции, женится. Казалось бы, идиллию уже ничто не нарушит. Но однажды в ходе одной из операций Нико встречает бывших коллег, которые после войны наводят порядки в своем родном городе, ставя себя выше закона. Но главный герой совсем другого мнения.

«Смерти вопреки» (1990)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Один из самых популярных фильмов со Стивеном Сигалом. Главный герой — Мейсон Сторм — добывает снимки с доказательством причастности к криминалу высокопоставленного политика Калифорнии. Детектив хочет довести дело до конца, но наемники вмешиваются в расследование, жестоко расправившись с его семьей, а сам главный герой впадает в тяжелую кому. Спустя семь лет Мейсон Сторм очнулся, вспомнил все, что с ним произошло, и решился на месть. Он начинает заново учиться ходить, вспоминает свои навыки, тренируется. Постепенно Сторму удается восстановиться, теперь ничто не сможет помешать ему отомстить за смерть жены и за собственную сломанную жизнь.

«Отмеченный смертью» (1990)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Сюжет боевика начинается со сцены гибели одного из агентов по борьбе с наркотиками в ходе расследования. Джон Хэтчер очень расстроен смертью напарника, у него опускаются руки, и он уходит в отставку. Чтобы отдохнуть от работы, главный герой направляется в родной город, повидать сестру. Там он находит старого приятеля, который работает в местной школе учителем физкультуры.

Встреча проходит не совсем гладко: друзья оказываются втянутыми в разборку двух банд, а в конце Джон арестовывает одного из хулиганов. На следующий день банда нападает на дом Джона, для которого потасовка в клубе стала делом принципа. Он будет мстить до тех пор, пока последний бандит не перестанет дышать.

«Во имя справедливости» (1991)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Здесь Сигалу также досталась роль детектива, на этот раз главного героя зовут Джино Фелино, он уроженец Бруклина. Его детство прошло в одном из самых опасных районов города. Тем не менее Джино не поддался воспитанию улиц и вырос добропорядочным человеком — борцом с преступностью, полицейским из отдела по противодействию наркотикам. Бывшие друзья Джино подобными успехами похвастаться не могут — все они стали членами преступных банд. Один из них, головорез Ричи, средь белого дня расстрелял напарника Джино. Чтобы наказать преступника, полицейский просит о помощи своего начальника, убедив его отдать незарегистрированное ружье. С его помощью он и будет мстить за своего товарища.

«В осаде» (1992)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

Бывшие члены коммандос захватывают военный корабль США с ядерными боеголовками на борту и начинают диктовать свои условия правительству Штатов. Но тут они сделали просчет, не обратив внимание на одного из членов команды, кока Райбека. Тот оказывается лучшим бойцом и дает отпор за всех своих товарищей.

«Мерцающий» (1996)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

В Лос-Анжелесе произошла целая серия жестоких убийств. Маньяк, которого между собой в городе назвали Семейным, нападал на дома, где живут католические семьи. Своих жертв он оставляет распятыми наподобие Иисуса Христа.

Дело о жестоком маньяке поручают детективам Джиму и Джеку. Так получилось, что напарники едва успели познакомиться, как уже стали недолюбливать друг друга. Джим после очередного убийства даже начинает подозревать напарника в причастности. Джек убеждает товарища в своей невиновности, и вместе им удается найти преступника и избавить город от кровожадного маньяка.

«Сквозные ранения» (2001)

Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 лучших фильмов с его участием

И вновь Сигалу достается роль детектива. Орин Бойд из Детройта использует в работе методы, которые начальство, мягко говоря, не совсем понимает. Кроме того, он слишком фанатично охотится за наемниками. Чтобы избавиться от полицейского, идущего против системы, Орина переводят в дорожно-патрульную службу на самый опасный участок в городе. А еще его отправляют на курсы управления гневом, где главный герой знакомится с криминальным авторитетом Латтером Уокером. Пообщавшись и подружившись, оба понимают: чтобы остановить преступность в самом небезопасном районе города, им нужно объединить силы и стать напарниками.

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