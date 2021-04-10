Актеру Стивену Сигалу 68 лет: топ-7 фильмов с его участием

Американский актер, музыкант, кинопродюсер Стивен Сигал 10 апреля отмечает 68-летие. Он успел сняться в более чем 50 фильмах, в некоторых из них принимал участие в качестве постановщика боевых сцен, а также был режиссером и продюсером.

Стивен Сигал родился в США, в столице штата Мичиган. С семи лет он занимался каратэ, был сильным мальчиком, умел постоять за себя и за трех своих сестер. В 15 лет Стивен встретил японского мастера айкидо Кеси Исисаки, позже стал его лучшим учеником. В 17 лет перебрался в Японию, чтобы совершенствовать свои боевые навыки. Сигал стал первым американцем, открывшим в Японии собственное додзе — школу боевых искусств. Именно увлечение айкидо стало для Стивена пропуском в мир кино.

В 1982 году Сигал получил предложение стать постановщиком боевых сцен в фильме «Вызов». Благодаря новым знакомствам молодого Стивена заметили студийные боссы. Он получает роль в боевике «Над законом» и его карьера стремительно идет в гору.

Интересные факты о Стивене Сигале

Стивен серьезно увлекался буддизмом, из-за чего ему пришлось разорвать контракты с киностудиями по причине огромного количества сцен насилия;

В 2005 году он выпустил первый блюзовый альбом Songs from the Crystal Cave;

В начале 2016 года Сигал стал гражданином Сербии, а в конце того же года по указу президента Путина получил и российское гражданство;

Актер занимается в России организацией боевых шоу, снимается в рекламе и планирует заняться виноделием;

В 2018 году Стивен получил должность специального представителя по вопросам российско-американских гуманитарных связей в российском Министерстве иностранных дел.

Топ-7 фильмов Стивена Сигала

ФАН сделал подборку самых ярких фильмов с участием американского актера.

«Над законом» (1988)

Первый фильм, где Сигал принял участие в качестве актера. Один из участников спецотряда, Нико Таскани, во время военных действий становится случайным свидетелем перевозки наркотиков агентами ЦРУ. Перед главным героем открывается вся правда войны во Вьетнаме, Лаосе. С трудом Нико удается сбежать и вернуться в Америку. Там у него начинается размеренная жизнь, он работает в полиции, женится. Казалось бы, идиллию уже ничто не нарушит. Но однажды в ходе одной из операций Нико встречает бывших коллег, которые после войны наводят порядки в своем родном городе, ставя себя выше закона. Но главный герой совсем другого мнения.

«Смерти вопреки» (1990)

Один из самых популярных фильмов со Стивеном Сигалом. Главный герой — Мейсон Сторм — добывает снимки с доказательством причастности к криминалу высокопоставленного политика Калифорнии. Детектив хочет довести дело до конца, но наемники вмешиваются в расследование, жестоко расправившись с его семьей, а сам главный герой впадает в тяжелую кому. Спустя семь лет Мейсон Сторм очнулся, вспомнил все, что с ним произошло, и решился на месть. Он начинает заново учиться ходить, вспоминает свои навыки, тренируется. Постепенно Сторму удается восстановиться, теперь ничто не сможет помешать ему отомстить за смерть жены и за собственную сломанную жизнь.

«Отмеченный смертью» (1990)

Сюжет боевика начинается со сцены гибели одного из агентов по борьбе с наркотиками в ходе расследования. Джон Хэтчер очень расстроен смертью напарника, у него опускаются руки, и он уходит в отставку. Чтобы отдохнуть от работы, главный герой направляется в родной город, повидать сестру. Там он находит старого приятеля, который работает в местной школе учителем физкультуры.

Встреча проходит не совсем гладко: друзья оказываются втянутыми в разборку двух банд, а в конце Джон арестовывает одного из хулиганов. На следующий день банда нападает на дом Джона, для которого потасовка в клубе стала делом принципа. Он будет мстить до тех пор, пока последний бандит не перестанет дышать.

«Во имя справедливости» (1991)

Здесь Сигалу также досталась роль детектива, на этот раз главного героя зовут Джино Фелино, он уроженец Бруклина. Его детство прошло в одном из самых опасных районов города. Тем не менее Джино не поддался воспитанию улиц и вырос добропорядочным человеком — борцом с преступностью, полицейским из отдела по противодействию наркотикам. Бывшие друзья Джино подобными успехами похвастаться не могут — все они стали членами преступных банд. Один из них, головорез Ричи, средь белого дня расстрелял напарника Джино. Чтобы наказать преступника, полицейский просит о помощи своего начальника, убедив его отдать незарегистрированное ружье. С его помощью он и будет мстить за своего товарища.

«В осаде» (1992)

Бывшие члены коммандос захватывают военный корабль США с ядерными боеголовками на борту и начинают диктовать свои условия правительству Штатов. Но тут они сделали просчет, не обратив внимание на одного из членов команды, кока Райбека. Тот оказывается лучшим бойцом и дает отпор за всех своих товарищей.

«Мерцающий» (1996)

В Лос-Анжелесе произошла целая серия жестоких убийств. Маньяк, которого между собой в городе назвали Семейным, нападал на дома, где живут католические семьи. Своих жертв он оставляет распятыми наподобие Иисуса Христа.

Дело о жестоком маньяке поручают детективам Джиму и Джеку. Так получилось, что напарники едва успели познакомиться, как уже стали недолюбливать друг друга. Джим после очередного убийства даже начинает подозревать напарника в причастности. Джек убеждает товарища в своей невиновности, и вместе им удается найти преступника и избавить город от кровожадного маньяка.

«Сквозные ранения» (2001)

И вновь Сигалу достается роль детектива. Орин Бойд из Детройта использует в работе методы, которые начальство, мягко говоря, не совсем понимает. Кроме того, он слишком фанатично охотится за наемниками. Чтобы избавиться от полицейского, идущего против системы, Орина переводят в дорожно-патрульную службу на самый опасный участок в городе. А еще его отправляют на курсы управления гневом, где главный герой знакомится с криминальным авторитетом Латтером Уокером. Пообщавшись и подружившись, оба понимают: чтобы остановить преступность в самом небезопасном районе города, им нужно объединить силы и стать напарниками.