Скорректирована стоимость трех моделей Chevrolet в России

Москва, 10 апреля. Американский бренд Chevrolet в настоящее время представлен на российском рынке всего пятью моделями. Компания решила скорректировать стоимость трех автомобилей.

В начале текущего месяца подорожали седаны Cobalt и Nexia, а также внедорожник Traverse. Стоимость агрегатов Tahoe и хэтчбека Spark пока не подверглась изменениям, согласно результатам мониторинга, проведенного специалистами специализированного интернет-сервиса «Цена Авто», передает Car.ru.

Автомобиль Cobalt увеличился в цене на 3,3–5,1%, в пределах от 30 до 40 тысяч рублей. Сейчас модель можно приобрести за 819,9–929,9 тысячи рублей. Стоимость второго седана Nexia в линейке производителя выросла на 15 тысяч и колеблется в районе 744,9–874,9 тысячи рублей. Самое значительное повышение затронуло Traverse — на 60 тысяч рублей. Агрегат доступен для покупки по цене 3,76–4,06 млн рублей.

Автопроизводитель Geely ранее принял решение о расширении модельного ряда на российском рынке за счет производства нового кроссовера. Согласно документу, машина получит технологию мягкого гибрида.