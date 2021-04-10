Депутат Бальбек оценил настрой Киева на «цивилизованный» выход из ситуации в Донбассе

Москва, 10 апреля. Член Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Минобороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» выход из ситуации в Донбассе.

По мнению Бальбека, Власти Незалежной регулярно «всяческими путями пытаются напустить туман в информационное пространство».

«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», — объяснил член Государственной думы РФ.

Руслан Бальбек считает, что если бы официальный Киев действительно хотел разрешить ситуацию на востоке Украины, то сразу бы выполнил все пункты Минских соглашений.

«Сейчас мы наблюдаем какие-то метания из стороны в сторону — все что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», — заключил парламентарий.

Ранее Андрей Таран заявлял, что руководство Незалежной настроено на «цивилизованный» путь решения проблем в Донбассе.

Ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках обострилась после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что сенатор Андрей Климов спрогнозировал неутешительное развитие ситуации в Донбассе в случае прихода Вооруженных сил Украины.