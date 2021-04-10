Вдова Дмитрия Марьянова отказывается покидать трехкомнатную квартиру актера

Москва, 10 апреля. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик осталась без трехкомнатной квартиры в Москве после раздела наследства, оставшегося после смерти известного артиста.

Марьянов скоропостижно ушел из жизни в октябре 2017 года в подмосковном реабилитационном центре. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актер не оставил завещания, поэтому через полгода после трагедии развернулась нешуточная битва за наследство.

Недавно Савеловский суд поставил точку в почти трехлетнем разделе имущества Марьянова. На наследство артиста претендовали его сын от незарегистрированных отношений Даниил, отец Юрий Георгиевич и вдова Ксения Бик. По решению суда, 81-летнему Юрию Георгиевичу, отошел дом в Подмосковье и однушка на окраине столицы. Внебрачному сыну Даниилу достался мотоцикл Harley, часть денежных средств со счетов отца, а также доля в трехкомнатной квартире.

Именно эта недвижимость, которая оценивается в 22 миллиона рублей, стала главным камнем преткновения. Вдова Марьянова хочет оставить жилплощадь за собой, поэтому собирается оспаривать решение суда. К слову, ей остались приличные накопления, машины BMW и квартира на Песчаной.

Сейчас Ксения Бик должна в скором времени освободить трехкомнатную недвижимость. Однако вдова заявляет, что не собирается съезжать. Чтобы остаться в трехкомнатной квартире, ей нужно выплатить другим наследникам компенсацию в размере около 6 миллионов рублей. Однако таких денег у Бик нет, поэтому она пытается найти различные лазейки. Так, она требовала, чтобы ее дочь от другого мужчины Анфису признали иждивенкой актера, но ей суд отказал.