Менеджер Нурмагомедова жестко раскритиковал Макгрегора

Москва, 10 апреля. Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова обвинил в трусости именитого ирландского бойца Конора Макгрегора.

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером завершившего спортивную карьеру Хабиба Нурмагомедова, жестко раскритиковал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Его слова опубликовали журналисты издания TMZ.

«Конор — самый большой кусок дерьма в спорте. Усман — отличный отец и муж, а не какая-то сволочь. Если у тебя есть какие-то проблемы с Камару, подерись с ним! Но мы знаем, что у Макгрегора нет яиц», — отметил Абдель-Азиз.

По мнению менеджера Нурмагомедова, ирландец проиграет в любой драке с двоюродным братом Хабиба. Макгрегор на резкое высказывание в свой адрес пока никак не отреагировал.

Ранее ирландский боец дал прогноз на третий бой с американцем Дастином Порье. Макгрегор заявил, что сделает ринопластику бывшему временному чемпиону UFC в легком весе.