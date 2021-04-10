Максим Фадеев рассказал, что заставило его взять себя в руки и сбросить 115 килограммов

Москва, 10 апреля. Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев экстремально похудел — он сбросил 115 килограммов. По словам артиста, чтобы так измениться он просто «закрыл рот на замок».

Как только Фадеев показал результаты своей диеты, поползли слухи, что продюсер воспользовался помощью хирургов, сделал липосакцию, подтяжку лица и многие другие процедуры. Сам артист только смеется, читая подобные сплетни о себе в Сети.

Он утверждает, что такого результата достиг просто закрыв «рот на замок». По словам Фадеева, сбросить вес его заставило собственное отражение в зеркале. Кроме того, артист перенес полтора года назад сердечный приступ. Врачи, буквально вытащившие его с того света, настоятельно рекомендовали изменить питание.

«Любой человек разумный видит, что никаких подтяжек у меня нет. Никаких уколов я не делал. Это же очевидно. Выгляжу на свой возраст. Хочу привести себя в норму», — объясняет продюсер в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Диетолог Алексей Ковальков не верит Фадееву и уверяет, что самостоятельно более ста килограммов скинуть невозможно. По словам врача, при таком похудении обвисает кожа и без помощи пластических хирургов уже не обойтись.

«При его потере веса должно быть как минимум 18 кг провисающей кожи. Фартук должен быть чуть ли не до колен. Тем более, что в его возрасте кожа практически не подтягивается. Скорее всего наложено кольцо на вход в желудок или сам желудок, может удалена часть желудка», — предположил Ковальков.

Сам Фадеев отвергает все обвинения Ковалькова. Он утверждает, что подтянул кожу с помощью душа Шарко. Кроме того, продюсер худел не резко, а в течении года. Как только началась пандемия, он закрылся в своем подмосковном доме, где наматывал километры на тренажере и бегал по поселку с палками.

Недавно диетолог-психолог Евгения Рахманова рассказала о пяти проверенных способов избавиться от лишних килограммов без моральных травм. Как оказалось, даже любителю-булочек можно «безболезненно» отказаться от калорийного лакомства.