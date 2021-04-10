Центробанк назвал предпосылки для увеличения объема строительства в России

Москва, 10 апреля. Банк России наблюдает предпосылки для увеличения объемов строительства жилья. Об этом говорится в аналитической записке регулятора о жилищном строительстве в стране.

По мнению Центробанка, фактором локального роста предложения в текущем году может стать перевод апартаментов в статус жилья. Регулятор также обратил внимание на продолжающийся рост доли жилья, строящегося с использованием эскроу-счетов.

Ввод жилья в эксплуатацию по итогам 2020 года вырос в 48 регионах, указали в ЦБ. При этом в остальных 37 субъектах объемы, наоборот, сократились. По данным ЦБ, тренд на снижение объемов строительства многоквартирных домов наблюдается с 2019 года, что связано с постепенным переходом отрасли на проектное финансирование. Дополнительным фактором сдерживания предложения на рынке стала пандемия, вызвавшая неопределенность в строительной сфере.

Стимулом развития строительной отрасли в России в 2020 году стала программа льготной ипотеки, ранее заявил ФАН экономист Андрей Бархота. Он также объяснил важную роль сферы строительства в процессе восстановления экономики.