Новосибирский зоопарк продлил акцию с бесплатным входом для пенсионеров

Новосибирск, 10 апреля. Локальная акция «Декада пожилого человека» в городском зоопарке им. Р. А. Шило продлится до 27 апреля. Ранее ее планировали остановить 15 апреля.

В рамках акции люди, достигшие пенсионного возраста, могут бесплатно посетить зоопарк. Также в качестве комплимента пенсионерам предлагается взять в аренду палочки для скандинавской ходьбы и угоститься чаем в кафетерии. Для этого необходимо предъявить пенсионное удостоверение или паспорт, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Подобные акции Новосибирский зоопарк организовывает уже более десяти лет. Осенняя «Декада пожилого человека» была посвящена Международному дню пожилых людей. Весеннюю акцию руководство зоопарка решило провести просто так, чтобы порадовать старшее поколение и выразить свое уважение.

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