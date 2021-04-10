Костюшкин показал архивные кадры с молодым Денисом Клявером

Москва, 10 апреля. Музыкант Станислав Костюшкин поделился редкими кадрами из своей юности и показал молодого участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера.

Музыканты выступали вместе с 1994 года. Их группа «Чай вдвоем» была одной из самых популярных вплоть до 2012 года. Костюшкин решил запустить шуточную рубрику под названием «Когда-то я молодушкой была». Артист опубликовал коллаж дуэта в разные периоды их жизни. На первом снимке музыканты были совсем молодыми и поклонники даже с трудом узнали их. Второй кадр был сделан недавно.

«Рубрика «Когда-то я молодушкой была», просто сбрей бороду и ты опять юн и свеж. Что касается меня, то этот свитер меня старит», — написал он.

Поклонники были в восторге от снимков. Они написали, что с возрастом артисты стали выглядеть только лучше.

«С возрастом только лучше»; «Братка, ты как хороший коньяк — с годами все круче»; «Парни похорошели!»; «Ого, молодые какие», — написали в комментариях.

Фанаты группы «Чай вдвоем» не теряют надежду, что легендарный дуэт может воссоединиться. Однако певец Денис Клявер не хочет возвращаться на сцену в компании с Костюшкиным.