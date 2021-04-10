Forbes добавил в список российских миллиардеров Павла Дурова

Москва, 10 апреля. Стало известно о решении журнала Forbes включить Павла Дурова в рейтинг российских миллиардеров.

Основатель сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram вошел в список российских миллиардеров Forbes, покинув при этом рейтинг журнала по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуров в начале недели сумел возглавить рейтинг наиболее богатых предпринимателей ОАЭ. Он лидировал там с состоянием в 17,2 млрд долларов. Однако сейчас он покинул рейтинг, и гражданин островного государства Сент-Китс и Невис и РФ вернулся в российский список.

Предприниматель расположился в российском рейтинге Forbes на девятой строчке, сместив владельца «Нафта Москва» Сулеймана Керимова с семьей. В мировом рейтинге американского журнала прогрессивный бизнесмен занял 112-е место. Примечательно, что в прошлом году он занимал 565-е место.

Недавно Павел Дуров встречался с наследным принцем Дубая Хамданом бин Мохаммед аль-Мактумом с целью обсуждения перспектив дальнейшего развития Telegram. Дуров похвалил эмираты за дружественное к бизнесу законодательство и развитый уровень инфраструктуры.