Суд на 15 лет отправил за решетку серийного педофила-тренера из Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 апреля. Житель Светогорска признан виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Злодеяния продолжались с 2013 по 2019 год.

По данным СУ СКР по Ленинградской области, 69-летний педофил утолял свои извращенные потребности с участием детей в возрасте от восьми до 14 лет. Фигурант работал тренером в детско-юношеском центре творчества. Кроме того, он ездил с несовершеннолетними в Тунис и Турцию, где якобы проходили соревнования. За границей пенсионер насиловал потерпевших.

На счету злоумышленника десять фактов совершения сексуального насилия и три эпизода развратных действий в отношении лиц младше 14 лет. Извращенец получил 15 лет колонии строгого режима.

Житель Забайкальского края после ссоры с женой изнасиловал пятилетнюю дочь. Злоумышленник решил скрыться от правосудия, но позднее сдался, сообщал ФАН.