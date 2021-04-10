В ДНР обвинили ВСУ в использовании символики СЦКК при доставке боеприпасов

Донецк, 10 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины прикрываются символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) при снабжении боеприпасами.

Об этом заявил представителям СМИ заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы продолжаем фиксировать подвоз минометных боеприпасов на передовые позиции противника на мариупольском направлении в районе (поселка – прим. ред.) Водяного. Как и в предыдущих случаях, украинские подразделения продолжают использовать для подвоза боеприпасов технику с символикой СЦКК», — подчеркнул Басурин.