В Екатеринбурге ветерана ВДВ поздравили с 70-летием его первого прыжка с парашютом

Екатеринбург, 10 апреля. Церемония вручения грамоты и медали ветерану Воздушно-десантных войск России Александру Киселеву торжественно состоялась в екатеринбургском музее ВДВ.

Командующим ВДВ РФ Андреем Сердюковым была направлена поздравительная телеграмма и медаль подполковнику в отставке Александру Киселеву в честь 70-летнего юбилея его первого прыжка с парашютом. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом.

Александр Киселев совершил свой первый прыжок с парашютом в 1951 году под Алма-Атой.

После вручения медали и грамоты военнослужащие из Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили для ветерана ВДВ торжественные композиции.

В это же время стало известно, что на Кубани дополнительно потратят 500 млн рублей на покупку и ремонт жилья ветеранов ВОВ.