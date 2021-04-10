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Армия

ВСУ впервые опробовали турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе

ВСУ впервые опробовали турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе

Киев, 10 апреля. Беспилотные летательные аппараты турецкого производства были впервые использованы ВСУ на территории Донбасса.

Известно, что ударный беспилотник Bayraktar осуществил взлет с южной части Украины и пересек Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего вернулся к точке взлета по обратному маршруту. Цель полета БПЛА остается неизвестной.

Отмечается, что аппараты подобного плана были задействованы над акваторией Черного моря, а также принимали участие в стратегических учениях «Объединенные усилия – 2020».

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что если президенту Франции Эммануэлю Макрону удастся убедить украинское руководство купить французские истребители, то это будет выгодно исключительно для Парижа.

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