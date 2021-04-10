Диетолог перечислил самые эффективные для похудения упражнения

Москва, 10 апреля. Чтобы привести себя в форму, нужно заниматься спортом. Рекомендуется делать акцент на аэробных упражнениях. Лучше всего заняться ходьбой или комбинированными упражнениями.

Такую рекомендацию дала врач-диетолог Наталия Герасимова. Важно подбирать наиболее комфортную нагрузку для тела. Физическая активность не должна противоречить предпочтениям человека, подчеркнула Наталия Герасимова. Именно поэтому ходьба — это оптимальное решение для многих.

«Идеальная нагрузка для снижения жировой прослойки – это ходьба, умеренный фитнес, хорошо работают комбинированные нагрузки, классическая аэробика, степы и аэробные тренажеры», — отметила собеседница РИАМО.

Диетолог-психолог Евгения Рахманова ранее дала рекомендации, как похудеть без моральных травм. По возможности нужно отказаться от сладостей, заменив их более полезными продуктами. К тому же на похудение положительно влияет сон. Взрослый человек должен спать не менее семи часов в сутки.