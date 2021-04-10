Динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе оценили в банке «Открытие»

Москва, 10 апреля. Руководитель аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина проанализировала ситуацию на рынке и поделилась своим прогнозом относительно колебаний цен на нефть.

Эксперт Анна Морина предполагает, что в среднесрочной перспективе нефтяные цены не должны превысить 70 долларов за баррель, оставшись в диапазоне 60-70 единиц. Об этом сообщает «Финам».

При этом, если брать долгосрочную перспективу, то присутствует возможность дальнейшего ценового роста в соответствии с темпами инфляции в мире.

Руководитель аналитического управления «Открытие Research» считает, что стоимость газа будет корректироваться в различных регионах, а цена угля не получит поддерживающих факторов. При этом уголь будет оставаться важным элементом глобального энергобаланса. Цены будут меняться в зависимости от соотношения применения угля и газа в энергетике, а также погодного эффекта.

Морина подчеркивает логичность пересмотра правительством прогнозов в текущем году, так как мировой спрос восстанавливается медленно, а ограничения ОПЕК+ продолжают действовать.

Прогноз по ценовым колебаниям нефти был также недавно озвучен в Министерстве энергетики Российской Федерации. Ведомство составило его до 2025 года.