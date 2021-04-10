Певица Монеточка планирует продавать свою одежду фанатам

Москва, 10 апреля. Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, придумала новый заработок в Сети. Она хочет продавать свою одежду поклонникам.

Звезда из Екатеринбурга опубликовала в Stories видео, в котором поделилась с фанатами своими планами. Монеточка заявила, что «заинтригует» их своими необычными новостями.

«Дело в том, что я открываю свой second hand магазин. Я буду продавать там свои вещи, в хорошем состоянии. Некоторые — абсолютно новые», — сказала вокалистка.

Гырдымова пояснила, что не нуждается в деньгах, поэтому 80% всех вырученных средств пойдут на благотворительность. Кроме личной одежды она хочет продавать посуду и товары для животных. Монеточка добавила, что привлечет к проекту своих друзей.

Ранее известный российский продюсер Игорь Матвиенко, который написал музыку к фильму «Родные», заявил о большом будущем Монеточки. По словам музыкального менеджера, 22-летняя артистка, исполнившая одну из ролей в комедии, может стать настоящей звездой. Матвиенко добавил, что только Гырдымова из молодых знаменитостей «новой волны» имеет потенциал.