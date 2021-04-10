В аэропорту «Казань» опровергли «заячью» угрозу для самолетов

Казань, 10 апреля. Руководитель пресс-службы международного аэропорта Казань Гатауллин Адель в беседе с ФАН опроверг информацию о проживающих в аэродромной зоне зайцах.

По словам собеседника, представители воздушной гавани не располагают информацией о том, что животные якобы угрожают безопасности на взлетно-посадочной полосе.

«Информацию о зайцах опровергаем», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Казань якобы заметили нашествие заячьих семей. По данным некоторых изданий, дикие звери могут мешать самолетам совершать посадку и взлет.

Местные жители утверждают, что при подготовке к Всемирной универсиаде — 2013 власти Татарстана дали указание обнести полосу высоким забором. Однако на территории аэропорта, как пишет пресса, остались зайцы, которые не могут вернуться в лес.

Волонтеры помогли восстановиться хищному чеглоку по кличке Сахарок и нашли ему работу в воронежском аэропорту, сообщал ФАН. Он будет разгонять мелких пернатых в ангарах.