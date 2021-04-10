Изжогу и выпадение волос признали симптомами, требующими срочного обращения к врачу

Москва, 10 апреля. Некоторые безобидные симптомы требуют немедленной консультации со специалистом, предупредил врач-терапевт Алексей Безымянный.

Многие люди не обращают особого внимания на изжогу и выпадение волос, однако эти признаки свидетельствуют о негативных изменениях в организме. Ухудшение памяти, снижение работоспособности и постоянную усталость также ни в коем случае нельзя игнорировать, обратил особое внимание Безымянный.

Часто люди игнорируют симптомы, которые и вовсе могут свидетельствовать об опасном для жизни состоянии. При появлении острых мигреней, а также острых болевых ощущений в животе или груди необходимо немедленно вызвать скорую помощь, предупредил врач.

Пациенты иногда путают симптомы COVID-19 и обычной аллергии. Насморк и потеря обоняния могут наблюдаться при обоих заболеваниях, однако в случае заражения коронавирусом эти признаки сохранятся дольше семи дней.