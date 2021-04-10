Новый рекорд автомобильных продаж поставили в Rolls-Royce

Гудвуд, 10 апреля. Английская компания, ориентированная на выпуск люксовых автомобилей, объявила об историческом рекорде продаж машин.

Последние три месяца для автопроизводителя Rolls-Royce стали рекордными в плане реализации автомобилей. Самыми популярными моделями марки стали лимузин Ghost и внедорожник Cullinan. Об этом сообщает портал «Тарантас Ньюс».

Продажи машин возросли на 62% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Таким образом, первый квартал нынешнего года стал для компании рекордным за всю 116-летнюю историю. Клиенты Rolls-Royce приобрели 1380 автомобилей, позволив английскому производителю побить рекорд 2019 года.

Исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отметил, что рост поставок коснулся всех рынков в мире. Лидерами продаж стали Китай, Соединенные Штаты и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В Rolls-Royce отмечают, что спрос повысился на все модели марки, однако наиболее популярными стали лимузин Ghost и SUV Cullinan.

«Автостат» в 2019 году сообщал о том, что продажи британской марки в России возросли на 92%. В течение семи месяцев на территории Российской Федерации было продано 94 автомобиля.