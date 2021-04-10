Ученик лицея погиб после урока физкультуры в Чувашии

Новочебоксарск, 10 апреля. Ученик лицея имени Кузнецова 2005 года рождения погиб после урока физкультуры. Отмечается, что подросток имел проблемы со здоровьем, но при этом посещал занятия.

По факту гибели лицеиста организована прокурорская проверка. Специалистам предстоит выяснить точную причину смерти ребенка и все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и педагогического состава образовательного учреждения в части организации неотложной медицинской помощи в помещении школы и обоснованности доступа школьника на учебное занятие. Кроме того, будет проверено медицинское учреждение, к которому был «прикреплен» погибший ребенок», – говорится в сообщении прокуратуры.

Доследственную проверку также организовало следственное управление СКР по Чувашии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении ответственных лиц.

Двенадцатилетний школьник из Малиновки погиб под колесами товарного поезда из-за сигналов двух локомотивов, сообщал ФАН.