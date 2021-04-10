Кубиш рассказал о споре между членами Ливийского форума политического диалога

Триполи, 10 апреля. Трехдневное заседание юридического комитета Ливийского форума политического диалога завершилось на территории Туниса.

Итоги переговоров прокомментировал руководитель Миссии ООН по поддержке североафриканской страны Ян Кубиш. По его словам, в рамках совещаний делегатам не удалось достигнуть консенсуса в вопросах проведения президентских выборов 24 декабря 2021 года из-за идеологических разногласий.

«Мое главное послание — это призыв предпринять еще одну попытку для достижения надлежащего урегулирования, сделав очень важный шаг», — заявил спецпредставитель ООН.

Член комитета Захра Наки подтвердила, что разногласия участников заседания связаны с формой проведения мероприятия. Политики не смогли определиться, как изберут будущего президента — народным голосованием или силами парламента. Однако она подчеркнула, что в рамках переговоров удалось достичь согласия по конституционному правилу.

Профессор политологии Ливийского университета Малик Абу Шахия считает, что нового руководителя обязаны выбирать именно граждане. По его мнению, альтернативные варианты не соответствуют принципам свободы и честности.

Прошедшее трехдневное заседание стало логическим продолжением сессий Форума политического диалога, которые завершились в феврале 2021 года на территории Швейцарии. Тогда члены совещания выбрали главу Президентского совета и премьер-министра Правительства национального единства. Ими оказались Мухаммад Юнис аль-Манфи и Абд аль-Хамид Дабиба.