СМИ: в России придумали, как превратить любой танк в подобие «Арматы»

Москва, 10 апреля. Специалисты из РФ вновь работают над проектом по модернизации основных боевых танков, получившем название «Бурлак», пишут СМИ.

Разрабатываемый российскими инженерами боевой модуль должен превратить имеющиеся у ВС РФ танки в промежуточное звено между Т-90М и Т-14 «Армата», передает «ПолитЭксперт». Несмотря на то, что у России имеются подобные мощные боевые машины, этот проект позволит при небольших затратах значительно модернизировать парк танков российской армии. Создание универсального боевого модуля «Бурлак» для военной техники на гусеничной базе стартовало еще в 2005 году, однако в 2009 году было принято решение о заморозке проекта на неопределенный срок.

Инженеры задались целью создать унифицированный боевой модуль, способный обеспечить лучшую защиту башни танков Т-72, Т-80 и Т-90, на которые планировалось устанавливать изделие. Кроме того, конфигурация башни могла варьироваться в зависимости от боевой задачи и особенностей ландшафта, а элементы защиты должны были оперативно заменяться в случае их повреждения.

Burlak turret on the of Object-219M hull.

