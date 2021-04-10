Объявление о продаже гусеничного КамАЗа за 7 млн рублей появилось в Сети

Москва, 10 апреля. Уникальный КамАЗ на гусеницах выставлен на продажу в России за 7 млн рублей. Машина имеет ряд отличий от стандартного грузовика.

Внешний вид КамАЗа вместе с кунгом и спальным местом не изменился. Однако нестандартное шасси придало машине суровый вид. Платформа была взята от военного вездехода МТЛБ, а база грузовика получила ряд доработок. Например, днище усилено листовым железом, а устаревшие детали заменены.

Изменения коснулись и внутреннего пространства автомобиля. Стены кунга обтянуты звуковибропоглощающим полотном. В салоне есть несколько мест для отдыха, кухня, стол для приготовления пищи и полки для личных вещей, а рядом с входной дверью находится печка-буржуйка.

При этом кабина почти не претерпела изменений, только вместо рулевого колеса расположены рычаги управления гусеницами. Внедорожник оснащен рациями, навигацией, а вокруг кунга сварен каркас безопасности, защищающий машину от повреждений.

Автомобильный завод «Урал» ранее запустил производство бескапотных грузовиков нового поколения. Первый автомобиль уже приобрела компания «Территория Т».