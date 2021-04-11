Сексолог рассказал, как простить мужскую измену

Простить измену любимого человека не так просто, но при желании с помощью грамотного специалиста это можно сделать. Таким мнением с ФАН поделился известный сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, лучшим вариантом при измене кого-то из партнеров будет совместный поход к психотерапевту. Какой бы ни была причина измены, если оба хотят продолжить отношения, то без специалиста это будет трудно сделать, отметил сексолог.

«Каждая женщина должна решить для себя: жить дальше в формальном браке, закрыть глаза или успокоить себя тем, что все мужчины одинаковы. Можно настоять на разводе, ведь некоторые не готовы мириться с изменой, а кто-то будет иметь силы для выстраивания дальнейших отношений. Разбор измены лучше делать у сексолога или у семейного психотерапевта. Анализ поможет предотвратить подобное поведение в будущем», — рассказал собеседник ФАН.

Евгений Кульгавчук не советует самостоятельно анализировать причины измен.

«Бывает, что при таких разборках всплывают ненужные детали, которые потом не могут уйти из головы у половинки, которой изменили. Но в случае удачной проработки отношения могут стать даже лучше, чем были. Люди начинают пересматривать их, учатся развивать», — поделился мнением специалист.

Сексолог объяснил, что причина измены может быть совершенно непредсказуемой. От половой принадлежности склонность к «хождениям налево» зависит не всегда, подчеркивает эксперт.

«У мужчины может быть слабая половая конституция и сексуальное влечение может быть действительно не выражено. Но как раз на такой почве у него могут быть сексуальные неврозы, проблемы с самооценкой, и в этом случае каждая новая сексуальная партнерша может быть доказательством его состоятельности как мужчины. В этом случае проявляется парадоксальная ситуация: человек делает то, что ему на самом деле не нужно, чтобы доказать себе свою значимость», — отметил Евгений Кульгавчук.

Важный аспект, который упускают многие женщины в отношениях, — это комплименты своему мужчине. Если партнерша недостаточно хвалит возлюбленного и мало восхищается им, мужчина может начать повышать самооценку на стороне, заявил сексолог.

«В браке, да и в целом в отношениях, крайне важно уделять время друг другу, искренне интересоваться внутренним миром друг друга, не забывать про комплименты», — рекомендует эксперт.

Еще одной причиной измен может стать образ родительской семьи из детства, отмечает Евгений Кульгавчук.

«Например, если папа был весьма любвеобилен и на протяжении многих лет имел многочисленные случайные романы, для мальчика это может быть воодушевляющим примером. Если у ребенка доверительные отношения с мамой, но папы часто не бывает дома, и у него появляется другая женщина, сын может болезненно переживать измену отца вместе с матерью. Влияние папы здесь будет строиться на антипримере, мальчик может для себя решить, что сам никогда так не сделает», — сказал эксперт.

Еще один пример измены — ситуация, когда мужчина в принципе настроен по отношению к жизни гедонистически.

«Такие мужчины любят получать удовольствие, вкусно есть, красиво одеваться, находятся в вечном поиске новых впечатлений, в том числе сексуальных. Чтобы это не выливалось в постоянные измены, надо найти яркие и интересные хобби или другие увлечения», — подытожил Евгений Кульгавчук.

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