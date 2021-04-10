В Приморье прошли масштабные учения связистов ВВО

Владивосток, 10 апреля. Связисты Восточного военного округа провели учения в Приморье. Бойцы показали свои навыки по передаче данных по различным каналам связи.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, тактико-специальные учения прошли под контролем комиссии Генштаба и в рамках плановой общевойской проверки боеготовности за зимний период. Бригада управления общевойскового объединения наладила передачу данных по различным каналам связи.

Организаторы усложнили связистам задачу, дополнив зачетом по нормативам РХБ защиты, и ввели в легенду учений заминированные участки там, где военным предстояло установить станции связи.

Учения прошли и в Мурманской области, здесь Северный флот продемонстрировал комиссии готовность обороняться при помощи зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». По легенде учений, условный противник намеревался прорвать воздушную оборону и поразить важные военные объекты Северного флота, но подразделения ПВО не пропустили врага.

Военная полиция и автомобильная инспекция провели спецучения в Крыму. Условные «диверсанты» устроили засаду на колонну военной техники, а затем они попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей Черноморского флота.

США тем временем потребовали от Минобороны РФ прокомментировать деятельность российских войск у украинских границ. Как указывает INFOX, Москва иронично отреагировала на американский запрос.