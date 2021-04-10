Востоковед Маслов усомнился в подлинности документа о «решениях Брежнева» по Курилам

Москва, 10 апреля. Токио периодически вбрасывает в массовое сознание идею, что вопрос по Курильским островам вскоре решится, но эта позиция далека от истины, заявил востоковед Алексей Маслов.

Телеканал NHK представил материал о том, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев якобы рассматривал вопрос о заключении мирного договора с Японией в 1973 году. Согласно публикации, Советский Союз был готов предложить три варианта решения вопроса, однако Маслов усомнился в подлинности документов, потому что в них говорится о «постепенной передаче островов», что мало похоже на правду.

«Позиция Японии заключается в том, чтобы получить либо четыре острова, либо сначала два, потом еще два. То есть о каких-то промежуточных вариантах в реальности Токио практически никогда не заявлял», — отметил эксперт.

Более того, Токио часто выбрасывает в массовое сознание идею о том, что проблема Курил будет решена и что якобы Россия готова идти на уступки. Эта информация так же является сомнительной.

«Обсуждая реальность данного документа, мне кажется, что эта позиция абсолютно неконструктивна ни с российской, ни с японской стороны. Она бы вряд ли привела к разрешению конфликтного вопроса», — заключил Маслов.

Как сообщалось ранее, документ под названием «Проблемы советско-японских отношений» был опубликован в СМИ Японии. В нем расписаны предполагаемые заявления Брежнева на переговорах в зависимости от реакции Токио.