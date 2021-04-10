Волонтеры разыскивают пропавшую в Ленобласти 17-летнюю школьницу

Санкт-Петербург, 10 апреля. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» вторые сутки ищет 17-летнюю жительницу поселка Новоселье Ломоносовского района. Также к спецмероприятиям подключены правоохранители.

Девушка-подросток ушла из дома и не вернулась. Родители рассказали, что в день исчезновения на дочери была надета бежевая куртка, серые брюки и черные кроссовки. При себе у школьницы был яркий рюкзак.

Рост пропавшей составляет 174 см, она имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Неравнодушные сельчане совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжают поиски девушки.

Пропавшего 13-летнего школьника в вязаной шапке ищут в Волгоградской области, сообщал ФАН.