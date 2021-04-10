Полиция Саудовской Аравии будет штрафовать мусульман за паломничество без разрешения

Правительство Саудовской Аравии призвало мусульман к соблюдению правил при посещении мечети Масджид аль-Харам в священный месяц Рамадан. Верующим напомнили о необходимости получать разрешение для совершения паломничества. В противном случае их ждет крупный штраф.

Ministry of Interior: A fine of (10,000) riyals for anyone who is caught coming to perform Umrah without permission in Ramadan, and (1000) riyals for anyone trying to enter Masjid Al Haram without permission. pic.twitter.com/PEorDBkbVN — §umaiya khan (@pathan_sumaya) April 10, 2021

Саудовское министерство хаджа и умры, занимающееся вопросами паломничества, сообщило 5 апреля 2021 года об обязательной вакцинации при посещении Мекки. В священном для мусульман месте смогут появиться только те, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку от него. Причем привиться можно лишь вакцинами, которые были утверждены Эр-Риядом.

Посетителям главной исламской святыни нужно будет подать заявку для осуществления хаджа с помощью приложений «Умра» и «Тавакульна» для смартфонов. При регистрации необходимо указать время паломничества и зарезервировать себе место.

Нарушителей установленных правил будут задерживать сотрудники службы безопасности. Кроме того, планируется дежурство полицейских на всех дорогах, ведущих к главной мечети. За несоблюдение правил установлен штраф в размере 10 тыс. реалов (примерно 200 тыс. рублей).

Умра и пандемия

Умрой называют один из видов паломничества наряду с малым хаджем. Оба обряда являются обязательными для мусульман и предусматривают посещение Мекки.

В этом году с 10 апреля для исламских верующих начался Рамадан. В течение целого месяца они должны соблюдать пост. Совершению умры в это время уделяется особое внимание.

Коронавирус внес коррективы в паломничество еще в прошлом году. Тогда власти Эр-Рияда ограничили количество желающих совершить хадж в Мекку.

Самый пик пандемии в королевстве отмечен 17 июня 2020 года, тогда за сутки заразились 4 919 человек. К концу года ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших колеблется в пределах 600–700 человек. В стране началась вакцинация. Официальный Эр-Рияд одобрил американо-немецкий препарат Pfizer и BioNTech. Власти Саудовской Аравии определили трехэтапную иммунизацию населения.

В то же время руководство страны опасается новой волны распространения коронавируса из-за приезда большого числа паломников. В связи этим вводятся различные ограничения, призванные недопустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Саудовской Аравии.