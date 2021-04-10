Поклонники высмеяли «бабулькин» живот Ольги Бузовой

Москва, 10 апреля. Певица, телеведущая Ольга Бузова накануне побывала на концерте Jah Khalib в Москве, о чем сообщила поклонникам в Instagram.

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» показала снимок с тремя подругами. На опубликованной фотографии Бузова смеется, наклонившись вперед, от чего на ее оголенном животе появились некрасивые складки.

«Мои. Супер вечер на концерте у Джа Халиба», — написала Ольга.

Ольга Бузова веселилась на концерте популярного певца в черном топике и короткой юбке цвета хаки. Свой образ она дополнила темными колготками и сапожками в тон. Публикация за полдня набрала более 300 тысяч лайков. Поклонники высмеяли артистку за «бабулькин» живот.

«А что с животом? Сморщенный весь, как кожа у бабушки», — поинтересовалась пользовательница. «Живот просто ужас, сильно худая конечно», — добавил другой фолловер. «Загадка — кто сегодня бухенький такой?» — пошутил подписчик.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова на концерте в «Крокус Сити Холле» обратилась к мужчинам. Звезда «Дома-2» попросила их остерегаться эскортниц и девушек легкого поведения, которые разрушают хорошие семьи.