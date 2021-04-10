Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

Степанакерт, 10 апреля. Гуманитарный груз был доставлен российскими военнослужащими в населенный пункт Пирджавал Аскеранского района в Нагорном Карабахе.

Помощь вынужденным переселенцам и семьям передала некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия».

Кроватки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и другое имущество были переданы пятнадцати многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Пирджавале.

Кроме того, в фельдшерско-акушерский медицинский центр поселка был доставлен комплект первичной диагностики, в который входят тонометр, пульсометр, глюкометр, термометры и другие предметы для оказания первой квалифицированной помощи.

В течение недели российские миротворцы также провели две гуманитарные операции в Степанакерте, во время которых местному населению раздали более тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе.