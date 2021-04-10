Опубликованы новые фото iPhone 13 Pro с черным блоком камер

Вашингтон, 10 апреля. Инсайдеры опубликовали в социальных сетях фотографии дизайна iPhone нового поколения. На кадрах виден черный блок камер.

Рендер с будущими флагманскими смартфонами компании Apple слил канал EverythingApplePro. Согласно заявлению источника, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат новые дизайны в черном матовом и оранжевом цветах.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что задний блок камер отличается от того, какой достался iPhone 12 Pro. Новый гаджет будет обладать черной панелью. Также ожидается, что iPhone 13 Pro получит улучшенную сверхширокую камеру.

Компания Apple также планирует решить вопросы, связанные с загрязнением корпусов новых смартфонов. Так, iPhone 13 Pro могут оснастить улучшенной защитой от отпечатков пальцев за счет использования стеклянных крышек.