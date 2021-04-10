Красноярское бюджетное учреждение потеряло 765 тыс. рублей из-за экс-начальника

Красноярск, 10 апреля. Бывший глава бюджетной организации может отправиться в колонию на четыре года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено против бывшего руководителя бюджетной организации, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По данным следствия, фигурант заключил договор с аффилированной компанией о поставке оборудования для смешения газов по завышенной цене.

Действия подозреваемого нанесли ущерб учреждению в размере 765 тыс. рублей. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства дела. Бывшему руководителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал об экс-главе центра стандартизации Красноярска, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.