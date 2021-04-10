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В Сибири впервые состоялся «Тотальный диктант» для иностранных курсантов НВВКУ

В Сибири впервые состоялся «Тотальный диктант» для иностранных курсантов НВВКУ

Новосибирск, 10 апреля. «Тотальный диктант» по русскому языку для курсантов 1 и 2 курсов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) включал в себя проверку орфографии и пунктуации.

Иностранные курсанты НВВКУ впервые приняли участие в такой международной образовательной акции. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом.

Сообщается, что в «Тотальном диктанте» участвовали курсанты из стран Африки, Азии, а также Ближнего Востока. Учащиеся отметили, что такие акции позволяют весьма расширить словарный запас и углубить знания русского языка. Более 50 курсантов направили свои работы на проверку.

В это же время стало известно, что на Дальнем Востоке военным предоставили отреставрированную казарму в стиле лофт.

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