Названы правила первой помощи при укусе клеща

Москва, 10 апреля. Правила экстренной помощи при укусе клеща рассказала врач аллерголог-иммунолог Гульноза Абдуллаева. Членистоногие являются переносчиками опасных заболеваний.

Самые распространенные из этих инфекций — боррелиоз и энцефалит. Они опасны и могут привести к инвалидности или летальному исходу. Чтобы избежать негативных реакций, при первых признаках укуса необходимо выполнить ряд действий, предупредила Абдуллаева.

Если клещ уже укусил, необходимо в течение первых 72 часов с момента снятия насекомого поставить укол иммуноглобулина. Этот белок нейтрализует вирус клещевого энцефалита, пояснила врач.

Если место укуса вздулось, медик назначит препараты для профилактики на основе амоксициллина и доксициклина. Дозировку подбирает врач, самолечение недопустимо, напоминает Абдуллаева.

Инкубационный период после укуса клеща может длиться от десяти дней до одного месяца. Изъятое насекомое нужно обязательно сдать в лабораторию на исследование. Важно правильно вытащить клеща, не повредив хоботок. Делать это нужно пинцетом, отметила врач. Место укуса необходимо обработать спиртосодержащими препаратами.

Международная группа ученых обнаружила антитела, которые могут побороть клещевой энцефалит. Специалисты выразили надежду, что в скором времени будет создано лекарство от этой болезни.