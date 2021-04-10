Коротченко оценил возможное ухудшение контактов России и США по ДОН

Обострение в Донбассе никак не может влиять на переговоры России и США по договору об открытом небе, из которого США давно вышли. Об этом в интервью ФАН заявил военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он прокомментировал сообщение американского издания The Washington Post о том, что ситуация вокруг Украины может негативно отразиться на контактах США с Россией по договору об открытом небе.

«Договора по открытому небу не существует: США из него вышли. Механизм их возвращения в указанный договор непонятен, поэтому все это — американское бла-бла-бла», — выразил свое мнение Игорь Коротченко.

Военный эксперт добавил, что возможное ухудшение контактов двух государств по этой теме не имеет особого значения на фоне общего ухудшения отношений.

«Российско-американские отношения находятся на самом нижнем уровне за всю послевоенную историю начиная с 1945 года. Хуже, чем есть, уже не будет. И договор здесь абсолютно ни при чем», — заявил собеседник ФАН.

Он также отметил, что ситуация в Донбассе никак не связана с контактами России и США по открытому небу.

«Наши действия в ситуации с Украиной будут обусловлены тем, нападет Украина на Донбасс или нет», — добавил эксперт.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС США в небе над Тихим океаном. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как американский самолет-разведчик RC-135. После разворота иностранного самолета российский МиГ-31 вернулся на аэродром постоянного базирования. Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США.