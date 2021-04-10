Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о личной жизни после смерти актера

Москва, 10 апреля. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик призналась, что счастлива в новых отношениях. Возлюбленный даже делал ей несколько раз предложение, но девушка в ЗАГС не спешит.

Со дня смерти Дмитрия Марьянова прошло больше трех лет. Однако как только стало известно о новом романе вдовы актера, на женщину обрушилась тонна негодования и осуждения. Сама Ксения Бик отмечает, что ни одна женщина не в праве носить траур до конца своих дней, тем более, если осталась одна с ребенком на руках.

Новый избранник появился в жизни вдовы Марьянова через два года после трагедии. Возлюбленным Бик стал журналист Сергей Соболев. Он тоже является вдовцом — его супруга погибла под колесами поезда.

«Он безгранично добрый. Очень храбрый. Потому что, после того, что происходило в моей жизни, это было не просто принять такое решение – быть с женщиной с таким грузом. Ему и его семье – огромная честь и хвала, потому что это мои вторые родители», — рассказала Ксения Бик в эфире программы «Ты не поверишь!».

Сергей Соболев уже не раз делал предложение руки и сердца бывшей жене Марьянова. Однако девушка не торопится под венец. По ее словам, новый избранник постоянно поднимает тему свадьбы и сейчас их отношения немного походят на противостояние.

«Я такая бракованная баба, если честно. Сергей много говорит об этом. Посмотрим. У нас сейчас задача на выживание», — с иронией отметила Бик.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года в подмосковном реабилитационном центре в результате оторвавшегося тромба. Завещание актер не оставил, поэтому уже через полгода после трагедии его родные начали делить наследство. Недавно выяснилось, что Ксения Бик осталась без трехкомнатной квартиры в Москве.