«Уфа» победила «Ахмат» и прервала семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Уфа, 10 апреля. Футболисты «Уфы» одержали домашнюю победу в первом матче под руководством Алексея Сукалова, разгромив грозненский «Ахмат».

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и «Ахматом» на стадионе «Нефтяник» завершился победой хозяев со счетом 3:0. На 13-й минуте Филип Мрзляк вывел команду Алексея Стукалова вперед. Спустя 23 минуты хозяева увеличили преимущество в счете. После размашистой атаки футболистов уфимского клуба Уилкер Анхель отправил мяч в свои ворота. Затем после перерыва Неманья Милетич в третий раз огорчил голкипера гостей и установил окончательный счет встречи.

Благодаря победе «Уфа» набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в таблице РПЛ. В активе «Ахмата» осталось 32 балла. Команда из Грозного занимает 11-ю позицию.

Ранее «Уфа» с разгромным счетом 0:4 уступила московскому «Динамо». После этого матч Рашид Рахимов покинул пост главного тренера клуба из Башкортостана.