Киев, 10 апреля. США будут представлены на высоком уровне во время саммита «Крымской платформы». Об этом рассказала временный поверенный в делах США на территории Украины Кристина Квин.

По словам американского дипломата, политическая элита США также примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию со дня обретения независимости Украины.

«От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», — сказала она.

«Крымская платформа» была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для координации усилий на международном уровне для «возвращения» крымского полуострова под юрисдикцию Киева. Глава Незалежной заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и другими странами.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко указал на политическую импотенцию властей Украины.