Военная делегация из Калмыкии приняла участие в образовательном форуме «Юнармия»

Архангельск, 10 апреля. Образовательный форум «Юнармия» состоялся в Архангельске с 7 по 9 апреля. В мероприятии приняли участие более 70 представителей юнармейского движения Республики Калмыкия.

Начальник центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе БУ РК «Республиканский центр молодежи» Владимир Цагалаев и начальник штаба КРО ВВПОД «Юнармия» Чимид Джангаев поучаствовали в мероприятии.

В финале данного форума участники представили свои проекты, которые разрабатывались в ходе четырех секций. Также был презентован план реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Также раннее стало известно о демонстрации войсками РХБЗ огнеметной программы на форуме «Армия – 2021».