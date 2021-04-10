Шойгу заслушал доклады о ходе проведения выставки в технополисе «Эра»

Москва, 10 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с ходом проведения выставки военных инноваций в технополисе «Эра».

Об этом представителям прессы сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Министр обороны Российской Федерации заслушал по видеоконференцсвязи доклады начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майора Андрея Гончарова и начальника ВИТ «Эра» генерал-лейтенанта Владимира Ивановского», — заявили представители МО РФ.

Оба доклада касались проведения выставки в рамках «Дня инноваций Министерства обороны Российской Федерации» в технополисе «Эра». В Минобороны РФ отметили, что сейчас в технополисе находится представительная рабочая группа военного ведомства.

Ранее Шойгу лично сообщил о расширении линейки боевых роботов, используемых в ВС РФ.