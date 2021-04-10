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Производство бескапотных грузовиков стартовало на заводе «Урал»

Производство бескапотных грузовиков стартовало на заводе «Урал»

Москва, 10 апреля. Автомобильный завод «Урал» запустил производство бескапотных дорожных грузовиков нового поколения.

Под капотом последней разработки Миасского автозавода установили 11,1-литровый турбированный дизельный двигатель. Мощность лицензионного агрегата от Renault составляет 420 лошадиных сил. Урал C35510 приводится в движение 12-ступенчатой ​​коробкой передач Fast Gear. Оборудование включает цифровую приборную панель, мультируль, кондиционер и мультимедийную систему, передает издание «Тарантас Ньюс».

Опытная партия собирается на главном конвейере предприятия «Урал». При разработке конкурента КАМАЗа были учтены требования авторынка и пожелания потенциальных клиентов. Первый грузовик уже отправился к своему владельцу. Автомобиль приобрела компания «Территория Т», которая заинтересовалась высокой грузоподъемностью машины, вместительным кузовом и современным дизайном.

Ранее сообщалось, что рынок новых легких коммерческих автомобилей в России растет второй месяц подряд. В марте 2021 года объем составил 11 тысяч единиц, что на 27,6% больше, чем в 2020 году.

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