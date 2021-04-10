Производство бескапотных грузовиков стартовало на заводе «Урал»

Москва, 10 апреля. Автомобильный завод «Урал» запустил производство бескапотных дорожных грузовиков нового поколения.

Под капотом последней разработки Миасского автозавода установили 11,1-литровый турбированный дизельный двигатель. Мощность лицензионного агрегата от Renault составляет 420 лошадиных сил. Урал C35510 приводится в движение 12-ступенчатой ​​коробкой передач Fast Gear. Оборудование включает цифровую приборную панель, мультируль, кондиционер и мультимедийную систему, передает издание «Тарантас Ньюс».

Опытная партия собирается на главном конвейере предприятия «Урал». При разработке конкурента КАМАЗа были учтены требования авторынка и пожелания потенциальных клиентов. Первый грузовик уже отправился к своему владельцу. Автомобиль приобрела компания «Территория Т», которая заинтересовалась высокой грузоподъемностью машины, вместительным кузовом и современным дизайном.

Ранее сообщалось, что рынок новых легких коммерческих автомобилей в России растет второй месяц подряд. В марте 2021 года объем составил 11 тысяч единиц, что на 27,6% больше, чем в 2020 году.